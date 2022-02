Lyon : Garbajosa arrive la saison prochaine au poste de manager sportif

Xavier GARBAJOSA, futur manager sportif du LOU Rugby

Le LOU Rugby officialise ce jour la nomination de Xavier Garbajosa comme futur Manager Sportif du Club. Il succèdera à Pierre Mignoni qui quittera son poste à l'issue de cette saison 21/22.#TEAMLOUhttps://t.co/W85Y17cd1I pic.twitter.com/AayIeqqS9X



Pour Roubert, Garbajosa est compatible avec l’ADN du LOU

Il n’y aura pas de vacance au poste de manager sportif du LOU. Alors que Pierre Mignoni a confirmé son départ à l’issue de la saison, le club rhodanien n’a pas perdu de temps pour confirmer le nom de son successeur. Libre de tout engagement depuis son départ de Montpellier en janvier 2021, Xavier Garbajosa va reprendre du service à compter de l’été prochain. L’ancien trois-quarts polyvalent a, en effet, donné son accord au président du LOU Yann Roubert pour devenir le nouvel homme fort du secteur sportif du club. Le technicien de 45 ans s’est officiellement engagé pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2025, et sera le manager sportif du club rhodanien. L’ancien entraîneur des arrières de La Rochelle a d’ores-et-déjà une feuille de route claire, celle de « travailler dans la continuité » du travail effectué lors des sept dernières saisons par Pierre Mignoni.Un objectif que Xavier Garbajosa aura en tête dès le 1er juillet prochain, date officielle de sa prise de fonctions, et pourra compter sur le staff actuellement en place. En effet, dans un communiqué, le LOU confirme que Kendrick Lynn restera au poste d’entraîneur principal avec Julien Puricelli et David Attoub comme adjoints. « Nous sommes ravis d’accueillir Xavier Garbajosa en tant que Manager pour les prochaines saisons, a déclaré dans ce même communiqué Yann Roubert. Sa passion, sa philosophie de jeu proche de notre ADN, sa capacité de travail, ses expériences et les enseignements qu’il en a tirés sont autant d’atouts pour le LOU Rugby, qui additionnés aux talents et acquis déjà présents dans le club, vont nous permettre de poursuivre notre progression et de viser les sommets. » Mais avant de se lancer dans ce nouveau chapitre, le club rhodanien aura à cœur de terminer « l’ère Mignoni » avec les meilleurs résultats possibles en Top 14 et en Challenge Cup.