Lyon : Départ en fin de saison officialisé pour Bastareaud

Bastareaud garde le mystère pour son avenir

L’histoire entre Mathieu Bastareaud et le LOU va s’arrêter là. Après avoir porté pendant huit saisons les couleurs du RC Toulon, le trois-quarts centre avait décidé de donner en 2019 une nouvelle impulsion à sa carrière, profitant du dispositif des « jokers Coupe du Monde » pour rallier les rives du Rhône. Sous les ordres de Pierre Mignoni, le joueur aux 54 sélections avec le XV de France s’était donné le défi d’évoluer au poste de troisième-ligne centre avant de tenter l’expérience de la Major League Rugby aux Etats-Unis. Revenu à Lyon à l’été 2020 pour deux saisons, le natif de Créteil arrive à l’échéance de ce contrat et a officialisé au travers d’un message publié sur les réseaux sociaux qu’il n’ira pas plus loin avec le LOU au terme d’une saison très largement perturbée par les blessures et durant laquelle il n’a foulé les terrains qu’à deux reprises en novembre dernier.« Au terme de la saison, il sera temps pour moi de dire au revoir au LOU Rugby », a ainsi déclaré Mathieu Bastareaud dans un message publié sur son compte officiel Twitter. S’il « souhaite le meilleur au club pour la suite », l’ancien international français a également eu un mot pour l’équipe qui l’a accueilli en 2019. « Je tenais à remercier le club, le staff, mes coéquipiers et les supporters pour leur accueil chaleureux et surtout leur soutien dans les moments difficiles que j’ai pu connaître durant ces trois années », a-t-il ajouté. Victime d’une rupture du tendon quadricipital des deux genoux à l’occasion du déplacement du LOU à Toulon le 27 novembre dernier, Mathieu Bastareaud a fait face à de longs mois de convalescence mais n’a pas donné le moindre indice quant à l’avenir de sa carrière. Le joueur de 33 ans s’est contenté d’un « A très vite » pour conclure son message.