Lyon : Couilloud a choisi de partir en fin de saison

⚡ Coup de tonnerre au LOU : Baptiste Couilloud a activé sa clause de sortie 🏉 #Top14 https://t.co/OjZVtZKyET

— Le Progrès Lyon (@leprogreslyon) October 30, 2022

Couilloud imité par Tuisova ?

Baptiste Couilloud a fait un choix important pour la suite de sa carrière. Issu du centre de formation du LOU, club au sein duquel il a pris sa première licence de rugby à l’âge de cinq ans, le demi de mêlée international (10 sélections) a décidé de quitter son club de toujours à l’issue de la saison 2022-2023. En effet, selon les informations du quotidien local Le Progrès, le natif de Lyon a informé ses dirigeants de son souhait d’activer la clause de sortie qui a été incluse dans le contrat signé en novembre dernier et qui est valable jusqu’à l’été 2025. Autrement dit, Baptiste Couilloud sera libre de quitter le LOU dès l’été prochain et sans que son club formateur ne touche la moindre indemnité de transfert.Une décision qui intervient alors que Xavier Garbajosa l’a aligné comme titulaire lors de quatre rencontres de Top 14 depuis le début de la saison. Troisième choix de Fabien Galthié au poste de demi de mêlée derrière les potentiellement inamovibles Antoine Dupont et Maxime Lucu, Baptiste Couilloud ne manquera pas d’attirer les convoitises. Un nom revient déjà autour du numéro 9 lyonnais, celui du Stade Français Paris. Néanmoins, la situation dans laquelle se trouve désormais le joueur de 25 ans, c’est-à-dire l’absence de toute transaction pour le faire signer, pourrait permettre aux candidats de se dévoiler dans les semaines et mois à venir. Un départ qui pourrait ne pas être le dernier concernant le club rhodanien, vainqueur de la Challenge Cup la saison passée. En effet, Josua Tuisova devrait très prochainement confirmer son départ dès l’été prochain afin de rejoindre le Racing 92 pour des raisons plus familiales que sportives.