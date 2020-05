Lyon : Carl Fearns s’en va

Arrivé à Lyon en 2015 en provenance de Bath, Carl Fearns va quitter le Rhône. En fin de contrat en juin, le troisième ligne de bientôt 31 ans (il les fêtera le 28 mai) n’a pas reçu d’offre de prolongation et dit donc au revoir au LOU, après cinq saisons de bons et loyaux services, dont la dernière s’est terminée plus vite que prévu en raison de la pandémie de coronavirus. « Quelle étrange façon de terminer ces cinq magnifiques saisons dans cet incroyable club du LOU. Je regrette qu’on n’ait pas pu aller au bout. Je serai toujours fier de ce que nous avons accompli pendant que j’ai joué ici. Je suis arrivé à Lyon a un moment où je n’appréciais plus trop de rugby, et j’ai été super bien accueilli et on m'a fait sentir que j’étais important. Merci à tous les fans pour votre soutien constant. Les gars, je suis sûr que le titre est en route. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. #allezlelou », écrit le natif de Liverpool sur son Instagram. Cette saison, Carl Fearns a joué treize matchs de Top 14 avec le LOU, qui occupait la deuxième place du classement de Top 14 au moment où la saison a été définitivement arrêtée.