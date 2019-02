L'Usap enfin victorieuse à Montpellier, Paris chute devant Lyon

Quelle sensation ! Là où l'attendait le moins sans doute, l'Usap, sans victoire depuis le début de la saison, a mis fin ce samedi à son chemin de croix, après 15 défaites en 15 journées de Top 14, en s'imposant sur la pelouse de Montpellier (10-28).

Des Catalans victorieuse dans l'élite, on n'avait plus vu une telle scène au coup de sifflet final depuis... le 12 avril 2014 ! Le capitaine sang et or s'appelait encore Guilhem Guirado. En terre héraultaise, face à un finaliste sortant à la dérive et qui perd ici sans doute sa dernière chance d'accrocher la qualification en phase finale, c'est le revenant Mathieu Acebes, absent depuis 2 mois, qui a eu le grand bonheur de mener ce groupe à ce succès tant attendu, espéré par tout un club !