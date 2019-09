L’UBB atomise le Stade Français

Bordeaux-Bègles a continué son sans-faute en ce début de Top 14 avec une quatrième victoire en quatre journées ce samedi. C’est le Stade Français qui a cette fois cédé face aux hommes de Christophe Urios, surclassé d’un bout à l’autre de la rencontre (52-3).

Les Bordelais ont marqué 7 essais, dont 3 dans les 20 premières minutes, par Santiago Cordero (2e), Maxime Lucu (16e) et Lasha Tabidze (21e), empochant déjà le bonus offensif. Yann Lesgourges (53e), Lekso Kaulashvili (65e), Cameron Woki (71e) et Matthieu Jalibert (80e) ont enfoncé le clou en seconde période face à des Parisiens trop indisciplinés et réduits par trois fois à 14.

L’UBB est la seule équipe à suivre le rythme du LOU. Les deux formations se partagent la première place du classement avec 18 points. Troisième défaite en revanche pour les hommes en rose, qui restent bloqués au 11e rang (5 pts).