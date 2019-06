LOU: Le Toulonnais Tuisova a signé

Au rendez-vous des demi-finales du Top 14 pour la 2e saison consécutive, le LOU Rugby n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et le club de Pierre Mignoni continue de se renforcer en privilégiant une fois encore sa filière toulonnaise.

La formation rhodanienne annonce ce mardi la signature de l'ailier Josua Tuisova (25 ans, 7 sélections). L'international fidjien, qui bénéficie du statut JIFF, quitte le RCT, où il était apparu en équipe première en 2013. Ses six saisons toulonnaises lui auront permis de compiler la bagatelle de 44 essais en un peu plus de 100 matches joués avec le club varois. Et de décrocher 2 titres de champion d'Europe (2014, 2015) et un Bouclier de Brennus (2014). Le médaillé d'or olympique avec l'équipe fidjienne de rugby à 7 a signé un contrat de 4 ans avec le LOU.

Tuisova est la 8ème recrue du LOU Rugby pour la saison 2019/2020, après Demba Bamba (CA Brive), Clément Laporte (SU Agen), Killian Geraci (FC Grenoble), Vivien Devisme (CA Brive), Xavier Chiocci (RC Toulon), Patricio Fernandez (ASM Clermont-Auvergne) et Badri Alkhazashvili (RC Toulon).