LOU: Le club se met à l'heure nippone

A l'approche de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), le LOU Rugby se met à l'heure nippone : le demi-finaliste du dernier Top 14 annonce dans un communiqué la signature d'un accord de partenariat avec le club japonais NTT Communications Shining Arcs. Symbole de cet accord, que le club rhodanien n'hésite pas à qualifier dans son communiqué d'"historique et international", l'arrivée de l’international japonais Akihito Yamada (34 ans, 25 sélections) à compter du mercredi 7 août prochain.

L'ailier/arrière, qui n'a pas pour vocation a priori d'intégrer l'équipe de Pierre Mignoni (et donc de succéder dans le prochain championnat à l'éphémère Toulonnais Goromaru), "rejoindra le groupe lyonnais et partagera sa vie pendant deux mois afin de découvrir les méthodes de travail lyonnaises et s’entretenir en cas de rappel avec les Brave Blossoms pour la Coupe du Monde." Yamada avait pris part au Mondial 2015 en Angleterre et notamment à la victoire historique sur les Springboks (34-32).