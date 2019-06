LOU: Lambey opérationnel pour Clermont, Armitage incertain 

Selon les informations du quotidien Le Progrès, Félix Lambey, le 2e ligne international du LOU Rugby, a été victime d'une commotion de grade 1, qui l'a obligé à quitter ses partenaires lors de la victoire en barrage samedi face à Montpellier (21-16).

C'est le bilan établi par un neurologue consulté lundi par le joueur. Or, une telle commotion nécessite seulement un arrêt de sept jours minimum, ce qui en l'état peut lui permettre de jouer la demi-finale, puisqu’il y a huit jours entre le barrage et le choc à Bordeaux face à l'ASM Clermont Auvergne, programmé dimanche (16h30). Mais le staff lyonnais refuse de prendre le moindre risque avec Lambey, interdit de tout entraînement avec contact toute cette semaine et dont l'état de santé sera réévalué vendredi ou samedi, à Bordeaux. Pour déterminer s'il sera ou non aligné face aux Clermontois.

A noter par ailleurs que le pilier gauche Alexandre Ménini, victime d’une élongation au mollet droit la semaine passée à l’entraînement, ainsi que l'arrière Delon Armitage, en délicatesse avec ses adducteurs, étaient absents ce mercredi à l'entraînement du LOU. L'incertitude pèse là aussi sur leur participation à la demi-finale ; Jean-Marcellin Buttin, opéré du poignet en début d'année, mais de retour dans le groupe, se teint prêt en cas de forfait.