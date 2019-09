LOU-Lambey: "Il reste des choses à améliorer..."

Capitaine du LOU lors de la correction infligée par les siens à Brive (59-3) ce samedi, dans le cadre de la 4e journée du Top 14, Félix Lambey s’est montré très satisfait de la performance du jour au micro de Rugby+ : "On a marqué beaucoup d'essais (9) en réalisant un bon match. Il ne fallait pas tomber dans le piège de cette équipe briviste, qui est difficile à jouer".

Le deuxième ligne lyonnais a néanmoins noté des imperfections à corriger, et ce alors que son équipe, plus que jamais leader du championnat, n’a toujours pas encaissé d’essai cette saison : "Il reste des choses à améliorer, avec un jeu parfois haché, et des ballons relâchés. En ayant la balle, on a pu tenter des choses. Même si on a eu tendance à en faire trop, par moments, on s'est globalement fait plaisir !"