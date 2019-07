LOU: Fin de carrière pour Menini

C'est parce que son corps n'est "plus à 100 %", de son propre aveu, Alexandre Menini (35 ans, 6 sélections), le pilier international du LOU Rugby, annonce qu'il met un terme définitif à sa carrière professionnelle.

Une limite physique qui, sous la forme d'une blessure au mollet, l'a empêché de prendre part à la dernière demi-finale du Top 14 entre Lyon et Clermont. A l'heure du bilan, le joueur, lancé par Oyonnax en 2005 et passé depuis notamment par Béziers, Pays d'Aix, Mont-de-Marsan, Biarritz, mais aussi et surtout par Toulon, gardera évidemment en mémoire les 2 Coupes d'Europe (2014, 2015) et le Brennus (2014) décrochés avec le RCT. Son bout de chemin en équipe de France sous les ordres de Philippe Saint-André en 2014, sans oublier "tous les clubs, joueurs, entraîneurs, bénévoles et surtout supporters que j'ai connus pour avoir fait de cette première partie de vie un si beau voyage..."