LOU: Couilloud évoque son nouveau capitanat

Ce n'était peut-être qu'un match de préparation, mais Baptiste Couilloud a parfaitement étrenné son nouveau brassard de capitaine du LOU Rugby. Bombardé dans ce rôle au relais d'un Julien Puricelli que le manager Pierre Mignoni a souhaité soulager de cette charge en raison de la nouvelle casquette d'entraîneur-joueur du 3e ligne, qui succède en tant que responsable de la touche au sein du staff à un certain Karim Ghezal (parti entraîner le XV de France), le demi de mêlée est censé incarner l'avenir de son club.

L'international tricolore a claqué le week-end dernier un triplé lors de la victoire (42-19) sur le FC Grenoble (Pro D2) que l'intéressé s'est toutefois empressé de relativiser pour préférer retenir la bonne prestation d'ensemble de son équipe.

"On a montré plusieurs visages, su monter de niveau au fur et à mesure des périodes (le match a été joué en 3 périodes de 30mn), donc on voit qu'il y a du travail, mais on voit que le résultat est positif, se félicite le n°9 des demi-finalistes des deux dernières saisons de Top 14. Les enseignements, ça va être d'élever notre niveau d'engagement sur nos entames de match et faire ce qu'on a réussi à faire sur les 2e et 3e mi-temps, c'est à dire conserver nos structures et faire preuve de précision. La préparation a été bonne, même si ça a été court depuis la reprise ; je sens que le groupe bosse super bien et qu'on a envie de se tirer vers le haut les uns les autres. (...) J'avais déjà été capitaine la saison dernière, mais cette saison c'est une première ; après ça reste un match amical, on n'a pas eu encore la pression comme en championnat, mais c'est positif de commencer ce rôle-là sur une victoire."