LOU: Bastareaud titulaire, Lambey capitaine face à Brive

Il faut soigner le moral du soldat Félix Lambey, recalé inattendu de la liste des Bleus pour la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.). Une injustice flagrante pour ses supporters, la décision du staff tricolore pour l'intéressé qui a pu prendre part dès le week-end dernier au très bon début de saison du LOU Rugby en entrant en cours de jeu lors de la victoire du leader à Toulon (20-6).

Une semaine plus tard et Lambey sera non seulement titulaire ce samedi, au Matmut Stadium de Gerland (18h), dans le cadre de la 4e journée du Top 14. Mais le deuxième ligne international s'emparera aussi du brassard de capitaine au relais d'un Baptiste Couilloud, invité à débuter sur le banc, alors que la charnière sera composée de Jonathan Wisniewski et de Jonathan Pélissié. A noter que Mathieu Bastareaud honorera quant à lui sa première titularisation sous son nouveau maillot et à son nouveau poste de n°8. Au total, ils ne sont que 4 joueurs à conserver leurs galons de titulaire par rapport à la victoire de Mayol.

Le XV lyonnais : Arnold - Mignot, Regard, Ngatai, Nakaitaci - (o) Wisniewski, (m) Pélissié - Gill, Bastareaud, Puricelli - Roodt, Lambey (Cap.) - Ric, Maurouard, Devisme

Remplaçants : Ivaldi, Chiocci, Oosthuizen, Fearns, Couilloud, Fernandez, Wulf, Gomez Kodela.

A Brive, après la victoire dans le 100e derby face à Clermont, l'heure est sans surprise à un large roulement (11 changements) avec l'intégration dans le quinze de départ de plusieurs jeunes joueurs, dont un certain Quentin Delord (19 ans), champion du monde U20 associé à Enzo Hervé (20 ans) à la charnière ; Peniami Narisia (21 ans) sera titulaire au talonnage.

Le XV briviste : Scholes - Romanet, G. Galletier, Galala, Namy - (o) Hervé, (m) Delord - Abadie, Kamikamica, Voisin (Cap.) - Lees, R. Fourcade - J. Johnston, Narisia, Thompson-Stringer.

Remplaçants : Acquier, Asieshvili, Uys, Fa'aso'o, Lebas, Blanc, Ramette, Bekoshvili.