LOU: Bastareaud laisse planer le doute sur un retour

Mathieu Bastareaud a disputé ce dimanche, à Gerland, face à La Rochelle (45-17) le 9e et dernier match de sa pige lyonnaise, avant de rejoindre les Etats-Unis, où il va évoluer sous les couleurs du club de New York dans la ligne américaine.

L'ovation du public lyonnais a été droit au coeur du n°8 : "C’est très gentil. Depuis le début que je suis ici, j’ai été très bien intégré, je les remercie, a lancé 'Basta' au micro de Canal+ Sport. C’est un bon match, après une entame difficile. En attendant, je pars demain (lundi), ce qui se passera après, on verra bien, pour l’instant, j’essaie de vivre chaque instant à fond", a ajouté l'ex-international, qui laisse ainsi planer le doute quant à un éventuel retour sous les couleurs lyonnaises après son expérience outre Atlantique. Reste ces premiers pas en tant que 3e ligne sous le maillot lyonnais et sous les ordres d'un Pierre Mignoni, qui a su le relancer : "C’est vrai que ça n’a pas été toujours l’amour fou entre nous deux, mais on a su s’apprécier."

Au coup de sifflet final, un maillot dédicacé par tous ses coéquipiers a été remis à un Bastareaud acclamé par tout un stade.