LNR : Merling, Tingaud et Bouscatel sur la ligne de départ

#Election

Voici les candidatures validées pour le Comité Directeur de la LNR ainsi que pour la Présidence de la LNR en vue de l'Assemblée Générale élective du 23 mars 2021 📄➡️ https://t.co/6mq4pknalG pic.twitter.com/wEATCL9Xgg

— Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) February 20, 2021

Trois candidats pour autant de lignes directrices

Il n’y aura finalement pas de quatrième voie. Alors que plusieurs clubs du Top 14 et de Pro D2, dont le Stade Français Paris, Toulon, Montpellier, Oyonnax ou Perpignan, appelaient à une candidature venant de l’extérieur mais sans parvenir à un consensus, trois personnalités ont officiellement fait acte de candidature en vue du poste de président de la Ligue Nationale de rugby (LNR). Alors que la période de dépôt des candidatures est arrivée à son terme ce vendredi, la Commission Electorale de la LNR a validé l’ensemble des candidats aux postes de membre du Comité Directeur mais également pour la présidence. Par l’intermédiaire d’un communiqué, la LNR a confirmé que trois « personnalités qualifiées » ont fait acte de candidature pour succéder à Paul Goze, trois noms qui avaient déjà fait part de leurs ambitions pour prendre la tête du rugby professionnel français : l’ancien président du Stade Toulousain Jean-René Bouscatel, un des actuels vice-présidents de l’institution, Alain Tingaud et le président du Stade Rochelais Vincent Merling.Au-delà de l’élection d’un nouveau président, l’élection prévue le 23 mars pourrait être un tournant pour la LNR. En effet, l’ancien président de Massy et d’Agen, Alain Tingaud, connaît les arcanes de la Ligue mais également de la Fédération Française de rugby et pourrait incarner une forme de continuité. Vincent Merling, pour sa part, est sans doute le candidat de la rupture. Peu enclin à avoir de bonnes relations avec les dirigeants de la FFR, Bernard Laporte et Serge Simon en tête, le patron du Stade Rochelais pourrait convaincre avec une ligne moins propice à la négociation, notamment concernant la mise à disposition des internationaux. Alors qu’il était candidat à la reprise de Béziers il y a peu, Jean-René Bouscatel est une alternative , le candidat que bon nombre de clubs pouvaient attendre et sera à n’en pas douter l’arbitre de cette élection, qui s’annonce comme la plus indécise depuis de longues années.