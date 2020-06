LNR : Le Top 14 et la Pro D2 arrêtés, sans champion, ni montées et descentes

Le Comité Directeur a adopté la résolution prévoyant l'arrêt définitif des championnats professionnels de TOP 14 et de PRO D2.

— Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) June 2, 2020

La LNR et le Groupe CANAL+ se félicitent d’avoir trouvé un accord partenarial portant sur le règlement relatif aux Championnats de TOP 14 et de PRO D2 de la saison en cours, suite à l’arrêt des compétitions lié à la crise sanitaire.

— Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) June 2, 2020

Rideau ! Comme attendu,« Face aux circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, sur proposition du Bureau, et à l'issue du processus de concertation mené dans le cadre de l'organisation mise en place dans le contexte de la crise sanitaire, le Comité Directeur a adopté la résolution prévoyant l'arrêt définitif des championnats professionnels de première division (TOP 14) et de deuxième division (PRO D2) », acte la LNR, qui précise en outre que le classement du Top 14 est arrêté et homologué à l'issue de la 17eme journée (Bordeaux-Bègles leader), que celui de Pro D2 l'est, lui, après la 23eme journée (Colomiers occupait alors la tête) et en tenant compte des trois matchs en retard. La Ligue ajoute par ailleurs et sans aucune surprise queen dépit du souhait du président de la FFR Bernard Laporte de laisser Albi et Massy, les deux équipes de tête au moment de l'interruption, accéder à l'échelon supérieur.Canal Plus et la Ligue ont trouvé un accord financierCertes,« Conformément à ses statuts et aux termes de la convention FFR-LNR, cette résolution sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale de la LNR qui se réunira en session exceptionnelle le 11 juin, et au Comité Directeur de la FFR », précise la Ligue dans ce même communiqué. A noter enfin que« Cet accord, bénéfique pour les deux parties, permet au rugby pro français de neutraliser sur cette saison les conséquences de la crise sanitaire sur les droits TV versés par le groupe Canal + et à ce dernier d'améliorer sur la durée de ses accords avec la LNR les termes de son partenariat historique avec celle-ci. »En ce qui concerne le sujet d'un championnat national - équivalent d'une Pro D3 - la LNR a fait savoir mardi que la création de la compétition était toujours en cours. « Le Comité Directeur a fait le point sur la création par la FFR d'une compétition fédérale intermédiaire entre la Pro D2 et la Fédérale 1, permettant aux clubs de se préparer, sur le plan sportif et structurel, à une accession au sein du secteur professionnel. Le travail de la cellule de pilotage à laquelle participent les représentants de la LNR se poursuit. » Pour le reste, on ferme.