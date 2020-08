LNR : Avec les « jokers internationaux », la Ligue lance la contre-attaque !

Chaque club aura la faculté de recruter un joker international pour chaque joueur de son effectif mis à disposition de sa sélection nationale au cours de l’automne 2020.

Le nombre de Jokers internationaux recrutés par un club est limité à 2. 7/14

— Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) August 3, 2020

Une première riposte qui en appelle d'autres ?



Afin de tenir compte de l'extension de la fenêtre internationale de la tournée d'automne 2020, le Comité Directeur a acté la possibilité de recruter des "jokers internationaux", et ce, uniquement pour la saison 2020-2021. 6/14

— Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) August 3, 2020

La LNR n'a pas mis longtemps à contre-attaquer. Contrainte désormais de composer avec une fenêtre internationale de sept semaines quand elle était auparavant de trois semaines uniquement,S'estimant lésée, la LNR a acté ce lundi lors de son comité directeur que les clubs professionnels de notre Championnat, soit les premiers concernés par cette décision de l'instance internationale, pourraient recruter l'automne prochain, précisément pendant cette fenêtre internationale étendue. Mais pas n'importe comment., pour ne pas dire leurs stars pour la plupart d'entre elles. « Chaque club aura la faculté de recruter un joker international pour chaque joueur de son effectif mis à disposition de sa sélection nationale au cours de l'automne 2020 », a annoncé la Ligue Nationale de rugby, précisant que « le nombre de jokers internationaux recrutés par un club (sera) limité à deux » et que « la durée du contrat d'un joker international ne pourra aller au-delà du 20 décembre 2020 ».Autre point prévu par la LNR à propos de ce nouveau statut de « joker international » : ce dernier « pourra être conservé en tant que joueur supplémentaire sans que celui-ci ne soit compté dans les deux joueurs supplémentaires (déjà) autorisés. », la règle qui régit précisément la mise à disposition des joueurs internationaux. Afin de rectifier le tir et sportivement et financièrement après l'annulation des matchs internationaux de ces derniers mois, World Rugby, allant notamment dans le sens du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié et de la FFR, a autorisé les Fédérations de l'hémisphère nord à programmer six matchs sur les sept week-ends que réserve le calendrier entre fin octobre et début décembre. Lundi, après avoir fait part de son mécontentement, la LNR a livré sa première réponse. Difficile d'imaginer que d'autre ne suivront pas très rapidement.