Les larmes de Bastareaud

Gagner reste la meilleure façon de se dire au-revoir. Pour la dernière rencontre à Mayol d'une saison morose pour le Rugby Club Toulonnais, l'issue du match n'était pas vraiment la priorité. Clermont terminera la saison deuxième et qualifié pour les demi-finales, quand les Varois, dans le ventre-mou, regarderont les phases finales à la maison. Si tout ça était déjà acté avant le coup d'envoi, le RCT voulait offrir une belle sortie à certains joueurs emblématiques. Mission accomplie avec une victoire 32-11 sur l'ASM.

Tous les deux titulaires, Guilhem Guirado et Mathieu Bastareaud ont été ovationnés par le public lors de leurs sorties, respectivement à la 48e et à la 78e minute. Le premier est arrivé au club en 2014, le deuxième en 2011. Ensemble, ils ont été champions d'Europe et champions de France. "Basta", qui a même remporté trois fois le titre européen, n'a pu retenir ses larmes, lui qui rejoindra New York pour une nouvelle aventure après la Coupe du monde. Son coéquipier ira, lui, relever un nouveau défi à Montpellier.

Bastareaud: "Toulon, c'est éternel"

Sur le plan du jeu, Pietersen (9e), Webb (30e), Isa (51e) et Nakosi (80e+2) ont marqué les essais varois. Seul Grosso a répondu pour l'ASM (20e). Un match électrique marqué par une pluie de cartons. Un rouge et un jaune pour le XV de la Rade, quatre jaunes pour les Auvergnats. "Avec Mathieu, on a essayé que les émotions ne prennent pas le dessus sur le match malgré tout ce que le club nous a donné", a assuré Guirado à sa sortie du terrain au micro Canal+. Mais pour Bastareaud, l'émotion était trop vive.

"Ça fait toujours bizarre, j'ai passé 8 ans de ma vie ici, s'est expliqué le numéro 13. J'ai eu l'opportunité de représenter un grand club et maintenant je laisse aux plus jeunes le soin de le faire. Ce sont des souvenirs, ce sont avant tout les hommes que j'ai pu rencontrer ici. Les titres, les trophées, tout ça c'est beau mais le plus important ce sont les amis que j'ai pu me faire ici. On vient d'un peu partout (...) et ce qu'on a réussi à faire pendant un temps c'était magnifique. On a eu une période un peu compliquée, le club se reconstruit, des jeunes arrivent, des plus vieux partent. Mais je ne me fais pas de souci... Toulon, c'est éternel."