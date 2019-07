L’échantillon B du Parisien Stassen lui aussi positif

La fin de l’aventure au Stade Français est de plus en plus proche pour Hendré Stassen. Contrôlé positif et suspendu provisoirement par l’Agence Française de lutte contre le dopage (AFLD), il y a deux semaines, la contre-expertise de l’échantillon B réclamée par le flanker du club parisien s’est révélée elle aussi positive, selon les informations de L’Equipe ce mardi. Alors que la nature de l’infraction, consécutive au match Stade Français – Montpellier du 19 mai dernier, n’avait pas été révélée, le quotidien précise ici que c’est le taux de testostérone du Sud-Africain qui était trop élevé.

Le joueur de 21 ans (2m, 121 kg), qui a toujours la possibilité de faire appel, risque une suspension de 2 à 4 ans et un licenciement de plus en plus probable par son club dans les jours qui viennent.