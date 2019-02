Le Stade Français invente le Pink Signal !

Il y avait le rayon vert et il y a désormais… le rayon rose, qu’offre le Stade Français à ses supporters avec l’installation dans son stade Jean-Bouin, jusqu’à la fin de la saison et pour les 6 dernières rencontres à domicile, d’un repère sous la forme d’un faisceau lumineux dans la nuit et le ciel de Paris, qui n'aura jamais autant mérité son surnom de ville lumière. Pour ne rien manquer des performances des Soldats Roses.

"Si Gotham a son signal pour appeler Batman, le club de rugby de la capitale a désormais le sien pour rassembler tous ses fans et les Parisiens !", indique un communiqué du club de la capitale. Ce Pink Signal, visible dans un périmètre de 2km, s’allumera au-dessus de l’enceinte parisienne, dès la tombée du jour, chaque soir des semaines de match du Stade Français Paris.