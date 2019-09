Le LOU de Mignoni a les crocs !

Un climat particulier entourait le match de la 3e journée de Top 14 opposant ce samedi Toulon à Lyon. Non, ce n'était pas la première de Christophe Charaut au micro en tant que nouveau lanceur du pilou pilou à Mayol qui avait cristallisé toutes les attentions. C'est en coulisses que ça a chauffé. Le Président du RCT, Mourad Boudjellal, avait lancé les hostilités, traitant notamment de "mercenaires" les anciens Toulonnais formés au club et qui défendent à ce jour les couleurs du LOU. Cela avait provoqué une réaction de l'entraîneur Pierre Mignoni, naturellement vexé lui le Toulonnais de naissance qui a joué au club et qui y a entraîné également en tant qu'adjoint.

Le technicien a notamment décidé de se passer de Mathieu Bastareaud afin de préserver le joueur d'un éventuel accueil regrettable. Le public varois, connu à travers les frontières pour sa ferveur, a plutôt souffert. Il a vu sa charnière sortir après un quart d'heure de jeu. Belleau, non retenu pour la Coupe du monde avec les Bleus, a remplacé avec Cottin le duo Webb-Carbonel. Par ailleurs, le XV de la Rade n'a rien montré de reluisant au cours de cette rencontre. Le score de 3-3 à la pause était une bonne nouvelle tant les hommes de Patrice Collazo ont souffert.

Au retour des vestiaires ce qui devait arriver arriva. Ric a aplati le premier essai des siens, récompensant un temps fort rhodanien (6-10, 57e). A peine une poignée de minutes plus tard, les locaux se sont arrêtés de jouer, croyant à un en avant volontaire de Ngatai. Mais ils ont facilité la tâche à Barassi qui a poignardé le club du Var d'une course en solitaire de plus de 70 mètres, l'essai a été validé à la vidéo (6-20, 64e). Le tournant du match car par la suite, le RCT n'a jamais réussi à faire la différence en dépit de toute sa volonté. Pierre Mignoni et ses "mercenaires" ont donc pu "se taper la poitrine à Mayol" comme l'a déclaré le Président Boudjellal cette semaine. Le LOU signe une troisième victoire en autant de sorties et occupe conjointement la tête du Top 14 avec l'UBB tandis que le XV de la Rade manque son premier rendez-vous de la saison à domicile.