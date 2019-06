Le Capitole a dégusté son grand 20

Rendez-vous avait évidemment été pris sur cet épicentre de la Ville Rose, dès samedi soir et l'issue favorable de cette finale du Top 14 victorieuse face à Clermont (24-18) : la Place du Capitole, traditionnel théâtre de toutes les célébrations des 19 premiers titres de champion de France du Stade Toulousain, accueillait ce dimanche, comme la veille, à l'occasion de la diffusion du choc sur écran géant, pas moins de 15 000 supporters rassemblés pour assister au retour en ville des héros. Sous le soleil et par une température clémente, Yoann Huget et ses coéquipiers avaient de petits yeux, après une très, très courte nuit et un retour par avion en début d'après-midi, à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, où un premier comité d'accueil était réuni.

Auteur d'un doublé en finale du Top 14, Yoann Huget est revenu sur la victoire du Stade Toulousain face à Clermont et l'apport des supporters dans ce succès ! pic.twitter.com/anORDLxcxm — Stade 2 (@stade2) 16 juin 2019

Le temps de s'installer à bord du fameux bus à impériale, barré du désormais fameux '20XCHAMPIONS2019', et les 'Rouge et noir' ralliaient enfin le Capitole pour ce moment de communion tant attendu. Reçus par le maire Jean-Claude Moudenc, chacun des joueurs a ainsi pu présenter ce 20e Bouclier de Brennus depuis le balcon de la prestigieuse salle des Illustres. Pour une émotion que l'on devine évidemment majuscule.

Huget, interrogé en duplex dans le cadre de l'émission Stade 2, pouvait en témoigner, lui l'auteur des 2 essais de cette victoire sur l'ASM : "Le temps est au rendez-vous comme le sont les supporters. Cela faisait longtemps qu'ils attendaient ça, ils nous le réclamaient après chaque match et, pour eux, on ne pouvait pas passer à côté. Les supporters sont juste énormes, ils nous ont soutenu à Paris, ils sont venus en nombre et ce sont les mêmes gens qu'on retrouve sur cette Place du Capitole pour célébrer ça avec eux. On savoure pleinement !"