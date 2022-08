La Rochelle : Wardi prolonge jusqu'en 2026

🔐 Hier il fêtait son anniversaire, aujourd'hui sa prolongation de 4 saisons supplémentaires ! #FievreSR 🥰

🗣️ "J'avais à coeur de continuer l'aventure avec les mecs, surtout vu le travail que nous avons fourni la saison dernière." @REDAWARDIK 💬https://t.co/zX0B6NzUJB



— Stade Rochelais (@staderochelais) August 3, 2022

Reda Wardi n’est pas près de quitter La Rochelle. Le pilier gauche de 27 ans, originaire de Montpellier et lancé dans le grand bain du professionnalisme en 2015 par Béziers, a décidé de lier son avenir avec le club sacré champion d’Europe cette saison. Aligné à 20 reprises dont onze comme titulaire lors du dernier exercice, avec un essai en Champions Cup à son actif, Reda Wardi a officiellement apposé sa signature sur un nouveau contrat portant sur les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2026. Après avoir été écarté des terrains en raison d’une blessure au biceps, le pilier gauche a pu participer aux réussites de son équipe, qui a remporté son premier trophée aux dépens du Leinster lors de la dernière finale de Champions Cup avant d’échouer en barrages du Top 14 sur la pelouse de Toulouse.Alors qu’il devra composer avec la concurrence de l’ancien Bordelais Thierry Paiva, qui pallie le départ de Dany Priso vers Toulon, Reda Wardi est heureux de pouvoir prolonger l’aventure avec le club rochelais. « Je suis vraiment content de prolonger ici, de faire partie d'un groupe dont je suis très proche, a confié le pilier gauche dans un communiqué de son club. J'avais à cœur de continuer l'aventure avec les mecs, surtout vu le travail que nous avons fourni la saison dernière. L'arrivée de Thierry Paiva, à mon poste, est une bonne nouvelle. C'est un bon mec, on va pouvoir échanger et progresser ensemble. » Alors qu’il pourrait postuler à une place en équipe de France en vue de la prochaine Coupe du Monde, Reda Wardi s’est donné les moyens de continuer sa progression dans les mois à venir.