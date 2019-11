La Rochelle : Une recrue en approche pour remplacer Rattez

La Rochelle prépare activement la saison prochaine. Le club entraîné par Ronan O’Gara va, en effet, devoir faire face au départ d’une de ses clés de voûte en la personne de l’ailier international français Vincent Rattez. Ce dernier va, en effet, rejoindre Montpellier la saison prochaine, contraignant les dirigeants du club charentais à lui trouver un remplaçant dans les plus brefs délais. Une recherche qui a mené le club rochelais dans l’Hémisphère Sud et, plus précisément, en Afrique du Sud.

Leyds va découvrir l’Europe

International avec les Springboks à dix reprises, la dernière remontant au match du Rugby Championship face à l’Argentine, mais absent du groupe sacré champion du monde au Japon, Dillyn Leyds aurait déjà donné son aval à La Rochelle pour arriver la saison prochaine. En effet, selon une information de RMC Sport, l’ailier polyvalent des Stormers, qui participe actuellement à la tournée des Barbarians britanniques sous les ordres d’Eddie Jones aurait déjà signé son contrat avec le Stade Rochelais en vue de la saison prochaine. Une arrivée qui répond aux souhaits du staff de Ronan O’Gara mais le joueur devra montrer qu’il peut s’adapter aux exigences du rugby pratiqué en Europe et surtout dans le Top 14.