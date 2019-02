La Rochelle: "Trop de confiance tue la confiance", met en garde Andreu

Le Stade Rochelais pouvait difficilement espérer meilleure reprise, après la trêve internationale, que cette victoire bonifiée (28-21) enregistrée le week-end dernier, à Grenoble, même si la prudence reste de mise avant la réception d'une bête blessée samedi, à Marcel-Deflandre (20h45), où est attendu dans le cadre de la 17e journée du Top 14 le Stade Français, une semaine après le revers des Parisiens à domicile contre Lyon. "Trop de confiance tue la confiance", prévient ainsi l'expérimenté Marc Andreu, même s'il est préférable de travailler et de s'entraîner dans un contexte porteur de victoires.

On relèvera l'absence pour ce rendez-vous d'Arthur Retière. C'est Vincent Rattez qui officiera à l'arrière, Elliott Roudil prenant l'aile droite, Andreu à gauche aux côtés d'une paire de centres, que composeront Pierre Aguillon et Jérémy Sinzelle, et une charnière 100% néo-zélandaise associant Tawera Kerr-Barlow à Ihaia West). Par ailleurs, Kevin Gourdon et Mathieu Tanguy remplacent respectivement Zeno Kieft et Romain Sazy. Enfin, retour du capitaine Victor Vito et première titularisation du pilier gauche Léo Aouf depuis... le match aller à Paris, remporté par les Rochelais (14-12).

Le XV rochelais : Rattez - Roudil, Aguillon, Sinzelle, Andreu - (o) West, (m) Kerr-Barlow - Liebenberg, Vito (Cap.), Gourdon - Jolmes, Tanguy - Joly, Orioli, Aouf.

Remplaçants : Lagrange, Pelo, Sazy, Kieft, Goillot, Lafage, Jordaan, Boughanmi.