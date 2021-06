La Rochelle : Trois prolongations de contrat officialisées

En cette semaine historique pour le Club, avec la première participation en #FinaleTop14, nous avons le plaisir de vous annoncer la prolongation de trois joueurs cadres de l'effectif cette saison : Will Skelton (2025), Dillyn Leyds (2024) et Raymond Rhule (2023) 💪💪 #FievreSR pic.twitter.com/VaRxxCOvxq

Comme Rhule et Leyds, Skelton va rester à La Rochelle

La Rochelle ne compte pas laisser partir ses cadres. A quelques jours de sa première finale du Top 14 au Stade de France face à Toulouse, le club rochelais a confirmé par l’intermédiaire d’un communiqué les prolongations de contrat de trois joueurs majeurs de son effectif pour les saisons à venir. Passé par Grenoble lors des deux saisons précédentes avant de rallier la Charente-Maritime l’été dernier, Raymond Rhule ne compte pas quitter les bords de l’Océan Atlantique de sitôt. En effet, l’ailier international sud-africain (7 sélections) apparu à 24 reprises depuis le début de la saison a signé un nouveau contrat avec le Stade Rochelais et se retrouve engagé jusqu’en juin 2023. Autre recrue phare du début de saison, Dillyn Leyds n’a pas hésité à prolonger avec le club qui sera pris en main la saison prochaine par Ronan O’Gara, qui prendra la suite de Jono Gibbes, appelé à succéder à Franck Azéma sur le banc de Clermont.Polyvalent, capable de jouer à l’arrière, à l’aile et de dépanner au poste de demi d’ouverture, l’international sud-africain (10 sélections) est rapidement devenu un élément majeur du Stade Rochelais avec 24 titularisations sur 25 matchs joués. Auteur de neuf essais cette saison, Dillyn Leyds est désormais lié au club charentais jusqu’en juin 2024. Will Skelton, pour sa part, a signé un bail de longue durée avec La Rochelle. Arrivé en Charente-Maritime à la suite de la relégation des Saracens en deuxième division anglaise, l’international australien (18 sélections) sera dans l’effectif du Stade Rochelais jusqu’en juin 2025. Devenu incontournable dans le pack, Will Skelton a été aligné par Jono Gibbes lors de 24 matchs depuis le début de la saison, avec notamment un essai lors du succès face au Leinster, en demi-finale de la Champions Cup. Avant une éventuelle revanche face à Toulouse ce vendredi, le club présidé par Vincent Merling bétonne son effectif et entend bien surfer sur cette saison d’ores-et-déjà réussie.