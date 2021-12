La Rochelle : Touché au péroné, Arthur Retière devrait être absent plusieurs mois

Les sentiments doivent être mitigés du côté de La Rochelle. Alors que, ce dimanche, le vice-champion d’Europe a lancé son parcours continental par une victoire sur les Glasgow Warriors (20-13), il a sans doute perdu pour quelques temps un élément important de son effectif. En effet, sur un plaquage très limite de Sione Tuipulotu, Arthur Retière est resté au sol, se plaignant d’un genou. Sélectionné à une reprise avec le XV de France, lors du match face à l’Irlande en octobre 2020, le joueur de 24 ans a été remplacé par Eneriko Buliruarua. Sous les applaudissements du public massé dans les travées du Stade Marcel-Deflandre, le fils de l’ancien Directeur Technique National Didier Retière a été évacué sur civière et avec une assistance respiratoire lors d’un long arrêt de jeu. Les images du choc entre l’international français et le centre international écossais d’origine australienne ont tout de suite laissé penser que la blessure subie par Arthur Retière était sérieuse.

Une blessure « grave mais pas trop » pour O’Gara

Alors qu’il a dû se passer peu avant le coup d’envoi de Levani Botia, touché aux ischio-jambiers, Ronan O’Gara est revenu face à la presse sur la blessure subie par Arthur Retière et n’a pas caché son inquiétude. « J'ai regardé les images en direct à la télévision, c'était horrible, a déclaré l’entraîneur irlandais dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Le kiné m'a dit que c'était grave mais pas trop. Quelques mois d’absence. » Une durée d’indisponibilité qui ne sera toutefois connue qu’une fois des examens passés par l’ailier du Stade Rochelais. Les rares certitudes indiquent qu’Arthur Retière est touché à la jambe droite, au niveau du péroné. Si Ronan O’Gara a précisé que son joueur souffrait d’une fissure, l’hypothèse d’une fracture n’est pas totalement écartée. Ce qui est évident, c’est que l’ailier rochelais sera écarté des terrains pour un bon moment.