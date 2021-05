La Rochelle : Saison terminée pour Pierre Aguillon

Voir cette publication sur Instagram















































Aguillon reviendra sous le maillot de Castres

Pierre Aguillon a porté pour la dernière fois le maillot de La Rochelle samedi dernier. A un peu plus de dix minutes de la fin de la rencontre entre le Stade Rochelais et Agen dans le cadre de la 24eme journée du Top 14, le centre du club charentais a été contraint de sortir sur civière. Visiblement touché au genou droit dans un regroupement avoir avoir vu un joueur du SUA basculer sur sa jambe, le joueur de 34 ans a dévoilé ce mardi au travers d’une publication sur son compte Instagram les résultats de ses examens et la confirmation qu’il ne pourra pas prendre part à la finale de la Champions Cup ce samedi à Twickenham. Alors qu’une blessure sérieuse au niveau du genou, Pierre Aguillon a confié que c’est au niveau musculaire qu’il est touché. « Verdict : désinsertion de l’ischio, le genou a été épargné », annonce le centre rochelais qui précise également qu’une opération chirurgicale ne sera pas nécessaire.Un protocole de soins qui va tout de même le laisser sur la touche pour de longues semaines. « Je devrais pouvoir retrouver les terrains dans trois mois », assure Pierre Aguillon. Une blessure qui va donc priver le centre d’une fin de saison sous le signe de l’ambition pour le Stade Rochelais. En plus de la finale européenne qui l’attend ce week-end face à Toulouse, le club charentais est actuellement deuxième du classement du Top 14 à un point des Toulousains avec une accession directe aux demi-finales du championnat en ligne de mire. Une phase finale qui pourrait permettre aux Rochelais de faire mieux qu’un demi-finale, leur meilleur résultat obtenu en 2017 et 2019. Une absence qui va également permettre à Pierre Aguillon de se tourner vers le nouveau chapitre de sa carrière professionnelle. Après cinq saisons à La Rochelle et arrivé au bout de son contrat, le natif de Lourdes va prendre la direction de Castres pour ce qui pourrait être le dernier défi de sa carrière.