La Rochelle: Première de Levave à Grenoble

Ce dimanche, La Rochelle se rend à Grenoble pour tenter de reprendre la 3e place du classement, abandonnée provisoirement à Lyon qui est allé s'imposer ce samedi sur la pelouse du Stade Français, dans le cadre du 16e chapitre de Top 14. Pour ce déplacement près des Alpes, Jono Gibbes offre sa première titularisation à Faifili Levave, ce 3e ligne international samoan fraîchement débarqué en Charente-Maritime.

Sans ses quatre internationaux tricolores (Priso, Bourgarit, Atonio et Doumayrou), retenus à Marcoussis avec le XV de France, Jono Gibbes titularise également son couteau-suisse, Jérémy Sinzelle, au centre en compagnie de Paul Jordaan. En charnière en revanche c'est du classique avec les deux Néo-Zélandais Tawera Kerr-Barlow et Ihaia West pour orchestrer le jeu du Stade Rochelais.

Le XV rochelais: Rattez - Retière, Jordaan, Sinzelle, Andreu - West, Kerr-Barlow - Liebenberg, Levave, Kieft - Jolmes, Sazy (cap.) - Joly, Orioli, Corbel

Débuts en Jaune et Noir demain pour Faifili Levave ! Il formera, avec Zeno Kieft et Wiaan Liebenberg, la troisième ligne rochelaise face au @FCGrugby ! La compo sur https://t.co/UuB78BuK8B #FCGSR #Top14 #FievreSR pic.twitter.com/uT4xP2fKo6 — Stade Rochelais (@staderochelais) 16 février 2019

Quant au FCG, 12e et premier non-relégable, on retrouve logiquement l'équipe-type pour ne pas s'incliner devant son public du stade des Alpes. Le buteur Gaëtan Germain occupe le poste d'arrière tandis que Raymond Rhule et Lolagi Visinia prennent les ailes. Le capitaine Fabien Alexandre est également présent en 3e ligne.