La Rochelle : Pas de nouvelles tenues pour les joueurs

Le Stade Rochelais en quête d’économies

Les supporters qui ont investi dans les maillots 2019-2020 du Stade Rochelais en sont quitte pour une belle économie. En effet, selon une information du quotidien régional Sud-Ouest, le club charentais a renoncé à utiliser la saison prochaine les maillots que son équipementier officiel, la marque française Hungaria, a conçu en amont de la crise sanitaire qui a mis à l’arrêt le rugby français depuis le mois de mars dernier et surtout mis en difficulté les clubs dont les principales ressources viennent des recettes de jour de match. Selon Sud-Ouest, cette décision des dirigeants rochelais a été confirmée à l’occasion de la traditionnelle séance photo d’avant-saison.Durant cette dernière, les joueurs ont bien posé avec les maillots prévus pour la saison 2019-2020. Le quotidien précise également que deux raisons ont poussé le Stade Rochelais à faire durer une saison de plus ses maillots. Face aux recettes en berne, le club a dû faire des coupes franches au niveau de son budget, ne pouvant pas se permettre de lancer une nouvelle gamme pour la saison 2020-2021. De plus, en raison de la crise, le club a sur les bras un important stock de maillots à écouler. Utiliser à nouveau ce qui était prévu pour ne durer qu’une saison permettra d’éviter un gaspillage inutile, les maillots inutilisés étant généralement détruits. Le Stade Rochelais continuera ainsi d’évoluer avec des tenues essentiellement jaunes, noires ou blanche à compter du 5 septembre prochain, date à laquelle le club charentais recevra Toulon au Stade Marcel-Deflandre dans le cadre de la première journée du Top 14.