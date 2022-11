La Rochelle : O'Gara risque à nouveau une lourde sanction

Le manager rochelais Ronan O’Gara devra se présenter une nouvelle fois en commission à cause de son comportement.

O’Gara risque une nouvelle lourde sanction

Ronan O’Gara est de nouveau dans l’œil du cyclone. Alors que ses débordements à l’encontre des arbitres l’ont déjà conduit à être sanctionné à deux reprises par la Commission de Discipline de la Ligue Nationale de rugby (LNR), le technicien irlandais va devoir prochainement s’expliquer à nouveau, selon les informations du site spécialisé Rugbyrama. En effet, alors qu’il vient de purger une suspension longue de six semaines après s’être montré irrespectueux envers le corps arbitral en marge de la victoire de son équipe sur la pelouse de Lyon à l’occasion de la 2eme journée du Top 14, le 10 septembre dernier, l’entraîneur du Stade Rochelais a vu un événement rare se produire. En effet, la Commission de Discipline a été saisie conjointement par le président de la LNR René Bouscatel et son homologue de la Fédération Française de rugby (FFR) Bernard Laporte.Ce qui aurait provoqué l’ire des deux patrons du rugby français serait l’envoi par Ronan O’Gara de messages très critiques à l’encontre des arbitres français à Franck Maciello, le Directeur Technique National de l’Arbitrage (DTNA). Selon des sources à l’intérieur de la LNR citées par Rugbyrama, les propos tenus par l’entraîneur de La Rochelle seraient « très mal venus, pour ne pas dire plus ». Ronan O’Gara a d’ores-et-déjà été convoqué pour se présenter devant la Commission de Discipline de la LNR dès la semaine prochaine et devra s’expliquer sur ce nouveau débordement ayant pour cible les arbitres. Avec un casier déjà assez chargé, l’ancien demi d’ouverture international irlandais devra se montrer persuasif pour éviter une nouvelle sanction, sans doute encore plus lourde que celle qu’il vient à peine de purger. Alors que l’intéressé a une nouvelle fois confié être intéressé par le poste de sélectionneur de l’Angleterre après la Coupe du Monde dans un entretien accordé au quotidien britannique The Times, cela pourrait avoir des conséquences sur son avenir sur le banc de La Rochelle au terme de la saison.