La Rochelle : Leicester a un œil sur Botia

Levani Botia (32 ans) voit son contrat le liant à La Rochelle se terminer à l’issue de la saison. Une situation contractuelle qui n’a pas échappé aux Leicester Tigers. De l’autre côté de la Manche, le Daily Mail fait vent d'un intérêt de l'actuel leader de Premiership pour le trois-quarts centre rochelais. Le tabloïd va même jusqu’à avancer que Botia « risque d'être évincé de La Rochelle en raison de la pression liée au plafond salarial » et qu’il a fait du club anglais sa priorité pour donner suite à sa carrière. Chez les Tigers, l’international fidjien à 7 et à XV pourrait retrouver deux compatriotes : l’ailier Nemani Nadolo, passé par Montpellier, et Kini Murimurivalu, qu’il a côtoyé entre 2014 et 2020 en Charente-Maritime. Joueur de La Rochelle depuis bientôt huit ans, Levani Botia n’a connu aucune autre expérience professionnelle.

D’autres joueurs également ciblés par Leicester

Il a fait partie de l’équipe maritime promue en Top 14 en 2014 et a également joué trois finales en Jaune-et-Noir, toutes perdues en Challenge Cup lors de la saison 2018-2019 puis l’an dernier en l’espace d’un mois contre le Stade Toulousain en Champions Cup puis en Top 14. Cette saison, le natif de Suva a joué six rencontres dont les trois premières en tant que titulaire dans la charnière. Ce chiffre n’évoluera pas dans les prochaines semaines puisque le Rochelais, qui a subi une opération chirurgicale à un genou, ne devrait pas revenir sur les terrains avant le mois de mars. Levani Botia n’est pas le seul joueur sur qui les Tigers ont jeté leur dévolu. Le tabloïd britannique ajoute que Jimmy Gopperth (Wasps), ouvreur désigné meilleur joueur de Premiership en 2017, et le centre des Scarlets Steffan Hughes sont également ciblés. Le premier cité, âgé de 38 ans, pourrait se voir attribuer un statut d'entraîneur-joueur.