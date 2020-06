La Rochelle : Le staff technique perd Giorgadze

Le Stade Rochelais et Akvsenti Giorgadze se sont entendus pour mettre un terme à leur collaboration.



L’ensemble du Club le remercie pour le travail effectué et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. https://t.co/bHymWGzGdg

— Stade Rochelais (@staderochelais) June 30, 2020

. Par voie de communiqué,. « Le Stade Rochelais et le technicien géorgien, spécialiste de la touche et de la mêlée, Akvsenti Giorgadze se sont entendus pour mettre un terme à leur collaboration à l’issue de l’exercice 2019/2020, deux saisons avant le terme prévu par le contrat qui les liait », annonce le club dans son communiqué.Après avoir passé l’essentiel de sa carrière de joueur en France, passant notamment par Castres entre 2005 et 2011 puis à Toulouse lors de la saison 2011-2012,, permettant aux avants de gagner en performance dans une équipe qui a disputé deux demi-finales de Top 14 mais également une finale de Challenge Cup en 2019. Le Stade Rochelais n’a pas confirmé le nom d’un remplaçant pour compléter son staff en vue de la saison prochaine.