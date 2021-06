La Rochelle : Le staff bientôt renforcé par l'arrivée de Donnacha Ryan ?

Donnacha Ryan pourrait très prochainement donner un nouvelle impulsion à sa carrière. L’international irlandais (47 sélections) est, en effet, à la croisée des chemins. Champion d’Europe avec le Munster avant d’échouer à deux reprises en finale sous les couleurs du Racing 92, le deuxième-ligne irlandais ne prolongera pas l’aventure avec le club francilien, qu’il a rejoint en 2017 après treize saisons sous les couleurs de la « Red Army ». En vue de la saison prochaine, selon le quotidien irlandais Irish Examiner dont les informations ont été confirmées par le quotidien régional Sud Ouest, Donnacha Ryan a reçu une proposition émanant de son ancien coéquipier tant au Munster qu’en sélection irlandaise Ronan O’Gara. Appelé à prendre la suite de Jono Gibbes au poste de directeur sportif du Stade Rochelais à la suite du départ du Néo-Zélandais pour Clermont, afin de succéder à Franck Azéma en sein du club auvergnat.

Ryan en charge de la touche et des avants ?

Mais ce n’est pas dans un rôle de deuxième-ligne que Ronan O’Gara attend son compatriote de 37 ans. En effet, l’ancien ouvreur du XV du Trèfle voit en son ancien coéquipier un futur membre de son staff. Alors que l’ancien international sud-africain Guthrö Steenkamp est attendu pour remplacer Davit Zirakashvili au poste de consultant pour ce qui touche à la mêlée, que Grégory Patat et Romain Carmingnani auraient un rôle proche des avants, c’est dans le secteur de la touche que Donnacha Ryan pourrait apporter son expérience au staff et aux joueurs rochelais. Une telle décision viendrait mettre un terme à la longue carrière de l’Irlandais, qui a disputé pas moins de 167 matchs sous les couleurs du Munster. Alors que Vannes, récent demi-finaliste malheureux de la Pro D2, espérait le convaincre de poursuivre sa carrière au moins une saison de plus pour renforcer son ambition d’intégrer le Top 14, frustrée cette année, c’est un autre choix que pourrait faire Donnacha Ryan.