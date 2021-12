La Rochelle : Le directeur général très inquiet par le retour des jauges

Quid du "réceptif assis" ?

Le sport une fois de plus pris en otage ? Après l'annonce des nouvelles restrictions sanitaires face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19 avec l'apparition du nouveau variant du virus Omicron, le monde du sport français n'a pas tardé à réagir, et à s'offusquer. Parmi les mesures remises en places lundi soir par le gouvernement de Jean Castex pour tenter de contrer des chiffres qui s'affolent de nouveau au point d'atteindre des proportions pas loin d'être historiques depuis le début de la pandémie, figure en effet le retour des jauges à 5 000 personnes en tribunes. Pierre Venayre, interrogé par nos confrères de L'Equipe après le large succès (25-3) de La Rochelle face au LOU à domicile lundi soir lors d'une soirée marquée par les adieux de Kevin Gourdon,"Même si c'était prévisible et qu'on le craignait, ça reste un coup de massue pour le sport professionnel, et en particulier pour les clubs qui ont plusieurs réceptions durant ces trois semaines", analyse le directeur général des Maritimes, conscient néanmoins que le Stade rochelais ne sera pas le club le plus pénalisé a priori."On s'en sort bien à La Rochelle, avec un match à domicile sur les trois semaines concernées. On pense à ceux qui en ont plus (...) et on est tristes pour les supporters qui vont encore devoir abandonner leur place pour quelques matches". "Mais on comprend ce qui a amené à motiver cette décision. On est déçus mais pas surpris", admet néanmoins le dirigeant, quiUn point sur lequel les instances ne se sont pas encore attardées. "Tous les clubs vont se concerter avec la Ligue pour en savoir plus (...) La Ligue va gérer toutes les relations avec les autorités pour savoir ce qu'on aura le droit de faire et de ne pas faire." Pierre Venayre, prévu en février prochain, pour ne pas à avoir à priver les fans de rugby de l'un des rendez-vous les plus attendus chaque saison. "Ce sera un grand moment pour toute l'Europe du rugby, espérons qu'il pourra se dérouler devant du public."