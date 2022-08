La Rochelle : Le début de saison sera sans Skelton

Try time for England - It’s Joe Cokanasiga who powers over for a hell of a score 👏

Skelton devra attendre pour connaître sa date de reprise

La Rochelle devra commencer sans Will Skelton. Le deuxième-ligne australien devra purger une suspension à l’entame de la saison 2022-2023 du Top 14, que le champion d’Europe en titre débutera sur sa pelouse du Stade Marcel-Deflandre le 3 septembre prochain face à Montpellier, champion de France en titre. En effet, Will Skelton a payé cher le carton rouge reçu le 19 juin dernier à l’occasion de la victoire des Barbarians, alors dirigés par Fabien Galthié, face à l’Angleterre sur la pelouse de Twickenham. S’étant rendu coupable d’une charge avec l’épaule au niveau de la tête du pilier droit anglais Patrick Schickerling, le natif d’Auckland est devenu le premier joueur expulsé alors qu’il évoluait sous le maillot des Barbarians. Un incident qui n’est pas resté sans conséquences sur le plan disciplinaire pour Will Skelton avec une commission de discipline qui s’est récemment penchée sur son cas.Le verdict est tombé et l’Australien a écopé d’une suspension longue de six semaines pour son geste dangereux. Alors qu’il devait retrouver les Wallabies pour disputer le Rugby Championship, que la sélection australienne a lancé par un succès en Argentine ce week-end, Will Skelton n’a finalement pas été sélectionné. Néanmoins, cette suspension étant valable sur l’ensemble des compétitions, domestiques comme internationales, les matchs des Wallabies devraient permettre de limiter son impact sur le Stade Rochelais. De plus, si les matchs de préparation des Maritimes sont également pris en compte, Will Skelton devrait manquer un nombre réduit de matchs comptant pour le Top 14 en début de saison. Néanmoins, le deuxième-ligne australien devra se montrer patient avant de savoir avec exactitude la date de son retour à la compétition avec son club. Une absence dont l’impact sera toutefois limité par le retour des internationaux ayant été sélectionnés pour la tournée estivale, notamment celle du XV de France au Japon.