La Rochelle : Hastoy affiche une ambition débordante

Le départ d’Antoine Hastoy de Pau pour La Rochelle est connu depuis maintenant neuf mois. La saison du buteur de la Section est désormais terminée, après la dixième place au classement de Top 14 de son club formateur. L’heure est venue pour lui d’en dire plus sur le nouvel élan qu’il va donner à sa carrière. Pour Midi Olympique, le demi d’ouverture de 25 ans, qui peut également évoluer en qualité d’arrière, s’est confié sur sa volonté de signer chez les Maritimes. « Quand j’ai rencontré les gens de La Rochelle, j’ai tout de suite su que je voulais aller là-bas et nulle part ailleurs. Dès le premier rendez-vous, j’étais sûr de moi, sûr de mon choix, explique-t-il avec une ambition affichée, gagner comme a su le faire le Stade Rochelais cette saison en Champions Cup. Je suis vraiment excité de pouvoir rejoindre un club qui vient de prouver qu’il est capable de gagner. Je veux remporter des titres. »

Le XV de France « dans un coin de ma tête »

Le deuxième meilleur réalisateur de la saison régulière de Top 14 (avec 239 points) est toujours en quête de progression. Il a connu un aller-retour expéditif en Bleu avec une sélection lors de la Tournée d’été en juillet 2021 en Australie. Mais voilà, Antoine Hastoy aspire à bien plus. « Forcément, dans un coin de ma tête, l’équipe de France est là. Je sais que je dois jouer des matchs importants. Il faut surtout que je sois bon dans des matchs importants pour espérer plus. Sinon, ça ne sera pas possible de voir plus haut. Intégrer une équipe qui peut performer en championnat et en Coupe d’Europe était important », juge-t-il. Malgré leur titre européen, les Rochelais ont terminé la saison prématurément. Avec une pointe d’amertume, ils ont été sortis en barrages de la phase finale du championnat par Toulouse et voudront rectifier le tir la saison prochaine avec, à leurs côtés, Antoine Hastoy.