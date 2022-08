La Rochelle : Haddad opéré d'un genou et absent trois mois

C’est un nouveau coup dur pour La Rochelle. Alors que Will Skelton manquera à coup sûr les premières journées du Top 14 en raison d’une suspension de six semaines consécutive au carton rouge reçu par l’Australien avec les Barbarians en juin dernier, c’est un autre joueur de premier plan des Maritimes qui manquera à l’appel pour la reprise du championnat de France. Révélation du club charentais sacré champion d’Europe la saison passée et appelé avec le XV de France pour la tournée au Japon mais sans avoir pu entrer en jeu, Matthias Haddad a confirmé via son compte officiel Instagram qu’il sera absent durant les trois prochains mois, lui qui a récemment signé une prolongation de contrat d’une durée de deux ans avec le Stade Rochelais.

Haddad va manquer à son équipe

La raison d’une telle absence tient à une opération chirurgicale. En effet, Matthias Haddad a été opéré du genou gauche à la Clinique du Sport de Mérignac. Une absence qui va bouleverser un peu plus une équipe rochelaise qui a renouvelé ses cadres au poste de troisième-ligne. Alors que Victor Vito et Wiaan Liebenberg ont tous deux décidé de mettre un terme à leur carrière, le champion d’Europe en titre a recruté Yoan Tanga en provenance du Racing 92. Ce dernier devra composer un attelage inédit avec le capitaine Grégory Alldritt, Paul Boudehent, qui ont tous deux renouvelé leur engagement envers les Maritimes cet été, mais également Rémi Bourdeau et l’espoir Noé della Schiava. Ronan O’Gara devra donc gérer de manière plus fine son effectif durant les premières semaines de la saison de Top 14, qui verra La Rochelle recevoir Montpellier, aller à Lyon puis recevoir Perpignan.