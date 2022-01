La Rochelle : Finalement, Wardi reste !

Coup de théâtre assez incroyable dans le dossier Reda Wardi. Alors qu'il était prévu que le pilier gauche de la Rochelle quitte les Maritimes à l'intersaison pour rejoindre Montpellier et ainsi se rapprocher de sa mère, comme il en avait manifesté le désir, il évoluera finalement toujours la saison prochaine sous les couleurs... rochelaises. Nos confrères de RMC Sport ont ainsi révélé lundi que celui qui devait parapher un contrat de deux saisons dans l'Hérault, la région où il a grandi et qu'il avait quittée ainsi que sa maman (qui l'avait élevé seule), a finalement décidé de revenir sur sa décision et de poursuivre l'aventure chez les Jaune et Noir, lui qui dispute actuellement sa troisième saison à La Rochelle. A en croire RMC Sport, l'ancien joueur de Béziers (où il avait passé quatre ans) a annoncé la semaine dernière à ses dirigeants comme au MHR, qui s'apprêtait à l'accueillir, qu'il préférait finalement rester en Charente-Maritime.

Wardi suivi de près par Galthié

A l'origine, Wardi aurait dû faire place au poste à Thierry Paiva, qui arrivera de Bordeaux-Bègles l'été prochain. Finalement, sauf nouveau revirement de situation, les deux hommes seront en concurrence la saison prochaine chez les Maritimes, où Wardi, avant de se blesser en fin d'année, face au LOU, a été régulièrement utilisé depuis le début de saison (11 matchs en championnat, dont 6 comme titulaire), comme il l'avait déjà été la saison précédente. Egalement titularisé contre Glasgow lors de la première journée de Champions Cup (le match La Rochelle-Bath avait été annulé en raison de la situation sanitaire), le Rochelais figure dans le viseur du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, qui s'attendait comme tout le monde à voir Wardi poser ses valises à Montpellier à la rentrée. C'est finalement toujours sous les couleurs rochelaises que le joueur né à Montpellier aura la possibilité de taper dans l'œil de l'entraîneur des Bleus. Mais c'était complètement inattendu.