La Rochelle : Direction Bayonne pour Maxime Lafage

À la demande du joueur, le Stade Rochelais libère @Max_Lafage de son contrat pour lui permettre de saisir une opportunité sportive sous les couleurs de l'@avironrugbypro. Nous lui souhaitons bon vent pour la suite de sa carrière ! https://t.co/McCClyr2fu

— Stade Rochelais (@staderochelais) December 26, 2019

Direction le Pays Basque pour Lafage

Maxime Lafage et La Rochelle, c’est terminé. Arrivé sur les bords de l’océan Atlantique en début de saison dernière en provenance de Colomiers, le jeune demi d’ouverture a obtenu de ses dirigeants d’être libéré de son contrat courant jusqu’au terme de la saison 2020-2021 afin de trouver du temps de jeu supplémentaire dans un autre club. Face à la concurrence de Brock James, Ihaia West et, plus récemment, de Jules Plisson qui a rejoint le Stade Rochelais en cours de saison, le joueur âgé de 25 ans n’a disputé que 18 rencontres sous le maillot jaune et noir pour 77 points inscrits.A la suite de l’aval donné par les dirigeants rochelais pour le libérer de son contrat, Maxime Lafage s’est engagé comme joueur supplémentaire en faveur de l’Aviron Bayonnais, actuel huitième du Top 14, qui a confirmé l’information dans la foulée pour un contrat de 18 mois. « Je suis très heureux et fier de signer à l'Aviron Bayonnais jusqu'en 2022, a déclaré Maxime Lafage dans le communiqué du club basque. J'ai hâte de rencontrer le groupe et de tout donner pour ce club. » Cette arrivée va offrir au staff mené par Yannick Bru des solutions supplémentaires au poste de demi d’ouverture pour la deuxième moitié de la saison.