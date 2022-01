La Rochelle : Deux ans de contrat en plus pour Levani Botia

💛🖤 Au Club depuis 2014, @BotiaLepani sera Rochelais jusqu'en 2024 💪💪 #FievreSR

Plus d'infos sur sa prolongation 👇https://t.co/7uJyx5a1Bz



— Stade Rochelais (@staderochelais) January 11, 2022

Botia replacé en troisième ligne

Entre Levani Botia et La Rochelle, l’histoire n’est pas encore terminée. Alors que la presse britannique s’est récemment fait écho d’un intérêt de la part des Leicester Tigers pour le trois-quarts centre ou ailier international fidjien, ce dernier a finalement décidé de rester en Charente-Maritime pour au moins deux saisons supplémentaires. Arrivé au Stade Rochelais en 2014, l’ancien adepte du rugby à 7 a officiellement signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2024. Le joueur de 32 ans, qui a déjà porté les couleurs du Stade Rochelais à 141 reprises, devra toutefois patienter avant de fêter cette nouvelle avec les supporters rochelais. En effet, à la suite de ce que son entraîneur Ronan O’Gara a présenté comme un « nettoyage » d’un genou douloureux, Levani Botia sera écarté des terrains jusqu’en février prochain et suit actuellement un protocole de rééducation.Toutefois, la donne devrait prochainement changer pour Levani Botia. En effet, alors que le Stade Rochelais va enregistrer le renfort du Bordelais Ulupano Seuteni la saison prochaine, le staff mené par Ronan O’Gara entend profiter de la polyvalence de l’international fidjien. Dans son communiqué, le club charentais assure que Levani Botia « sera repositionné principalement au poste de troisième-ligne, tout en lui permettant de rester compétitif au poste du centre pour postuler pour la Coupe du Monde 2023 avec les Fidji ». Un poste qui n’est pas totalement inconnu pour le natif de Suva puisqu’il a déjà évolué à cette position entre 2016 et 2018, déjà avec le Stade Rochelais. Ce sera également un moyen pour les Maritimes de combler autant que possible le vide laissé par le départ à la retraite prématuré de Kévin Gourdon.