La Rochelle : Des examens préférés aux Bleus pour Grégory Alldritt

Grégory Alldritt est dans une situation singulière. Le troisième-ligne de La Rochelle a été remplacé par Cameron Woki dans le groupe France convoqué pour un stage de préparation à Nice qui démarre ce lundi mais a été aligné ce vendredi par le Stade Rochelais face à Bayonne lors du match d’ouverture de la 19eme journée du Top 14, avancée en raison de la suspension des Coupes d’Europe. Après avoir inscrit un doublé face à l’Aviron Bayonnais, l’international français est revenu au micro de Canal+ Sport sur la blessure au genou droit qui lui complique la vie. « Je jouais depuis quelques matchs avec une gêne au genou. Je pensais que c'était soigné, mais à la reprise, je sentais toujours la gêne, a déclaré Grégory Alldritt. On n'était que trois troisièmes-lignes de métier, c'était important de jouer. J'ai pris la décision de passer des exams, de me soigner, ça devrait prendre quelques jours. »

Alldritt : « Important de monter en équipe nationale à 100% »

Après s’être entretenu avec le staff du XV de France au sujet de cette blessure, Grégory Alldritt a cédé sa place dans la liste des 37, ne voulant pas rallier Nice en étant diminué. « C'est important de monter en équipe nationale à 100%. J'ai l'examen ce lundi, je ne veux pas trop m'avancer, mais ça ne devrait pas être trop long, assure le troisième-ligne rochelais. Ce n'est pas une décision prise avec le cœur, parce que je n'avais qu'une hâte, monter dimanche soir, mais j'ai eu le staff de l'équipe de France cette semaine, on a convenu que c'était la bonne décision pour moi. » Une décision qui pourrait le priver du premier match du Tournoi des 6 Nations, face à l’Italie le 6 février prochain à Rome, ville que le XV de France ralliera directement à la conclusion de son stage sur la Côte d’Azur. S’il est déclaré apte pour le service, Grégory Alldritt pourrait retrouver le groupe France pour le déplacement en Irlande le 14 février, si le match peut avoir lieu en raison de la situation sanitaire outre-Manche.