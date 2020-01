La Rochelle : Brock James va raccrocher

Dans un peu plus de cinq mois, au maximum, Brock James ne sera plus un joueur de rugby professionnel. L’ouvreur de 38ans, qui a disputé dix des treize matchs de Top 14 cette saison, a annoncé ce vendredi à Midi Olympique qu’il disputait actuellement la dernière saison de sa carrière, sous les couleurs de La Rochelle. « J’ai pris ma décision lorsque j’ai parlé avec Jono Gibbes (le directeur sportif des Maritimes, ndlr), qui me proposait de revenir une année pour terminer ma carrière. À partir du moment où j’ai accepté, je savais que c’était ma dernière. On ne peut pas jouer pour toujours, même si on en a envie », déclare le natif de Victoria, en Australie.

Brock James joue en France depuis quatorze ans

Après avoir joué à Sydney, Taranaki, Queensland et la Western Force dans l’Hémisphère Sud entre 2001 et 2006, Brock James a posé ses valises en France en 2006, à Clermont, et n’a plus quitté le Top 14. Il a passé dix ans à l’ASM, puis deux ans à La Rochelle, un an à Bordeaux-Bègles, avant de revenir l’été dernier chez les Maritimes. A l’UBB, l’Australien avait déjà entamé une deuxième carrière, en devenant entraîneur des lignes arrières, mais rien ne dit qu’il poursuivra dans cette voie une fois les crampons raccrochés. En attendant la retraite, Brock James, sacré champion en 2010 avec Clermont, va s’atteler à garder La Rochelle dans le Top 4 du championnat, alors qu’il reste encore toute la phase retour à disputer. Et pourquoi pas finir sur une note magnifique avec une finale voire un titre ?