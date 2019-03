La Rochelle-Bales: "Depuis 15 jours c'est n'importe quoi..."

Le Stade Rochelais avait annoncé sa volonté de réagir, après son premier revers à domicile contre le Stade Français, mais le Racing 92, lui-même dans l'obligation de mettre fin à une série de 3 revers de rang, était déchaîné ce samedi, sur sa pelouse, où les Maritimes ont sombré corps et biens (50-14) avec pas moins de 8 essais concédés ! Interrogé au micro de Canal+, le demi de mêlée Alexi Balès réclamait à l'issue de ce non-match pour les siens de tourner la page. Au plus vite.

"Le score est lourd, mais pas illogique. Le Racing, ce soir (samedi), était largement au-dessus de nous, donc il n’y a rien à dire, certifie Bales. Lorsque vous subissez dans l’engagement et qu’ils cassent la ligne à chaque fois, c’est compliqué de prendre des points. Il faut qu’on bascule dans autre chose le prochain week-end, parce que depuis quinze jours c’est n’importe quoi. On se devait de rebondir dans l’état d’esprit et ce soir, ce n’est pas ça. On va continuer à croire en nous parce qu’il y a de la qualité dans cet effectif..." Sauf que La Rochelle n'aura pas l'occasion d'enchaîner, la réception d'Agen dans le cadre de la 19e journée du Top 14 n'étant programmée que dans quinze jours.