La Rochelle : Arrivée comme joueur supplémentaire de Matu Matu'u

📝 Le talonneur samoan rejoint les Jaune et Noir pour une durée de trois mois, en tant que joueur additionnel ! #FievreSR 🔥

Il pallie l’absence de @facu_bosch, sélectionné avec @lospumas pour le Rugby Championship 👇https://t.co/kZdJOE0rOh



— Stade Rochelais (@staderochelais) August 13, 2021

Matu’u repartira en novembre

La Rochelle avait besoin d’un renfort temporaire. Le vice-champion de France et d’Europe doit, en effet, faire face à l’absence de son talonneur international argentin Facundo Bosch. Ce dernier a été sélectionné par Mario Ledesma pour l’édition 2021 du Rugby Championship, organisée du 14 août au 2 octobre prochain, avec le Rochelais qui sera remplaçant à l’occasion du duel entre l’Afrique du Sud et les Pumas, ce samedi à Port Elizabeth. Face à cette absence pour plusieurs mois, le staff mené par Ronan O’Gara avait besoin d’un talonneur supplémentaire et a jeté son dévolu sur un international samoan. Natif de Wellington et sélectionné à 22 reprises avec le Samoa, Motu Matu’u va découvrir à 34 ans et pendant les trois prochains mois le Top 14 au sein de l’effectif rochelais.En effet, le talonneur ayant pris part à deux éditions de la Coupe du Monde avec la sélection du Pacifique s’est engagé comme « joueur additionnel » avec un contrat portant sur les trois prochains mois. Une fois que Facundo Bosch pourra reprendre sa place sur le terrain, le Samoan sera libéré. Passé par les Hurricanes avant de rejoindre le championnat anglais en 2016, avec deux saisons à Gloucester puis trois sous les couleurs des London Irish, avec 27 matchs à son actif, Motu Matu’u va retrouver chez les Maritimes Victor Vito, qu’il a pu côtoyer durant sa formation en Nouvelle-Zélande. Présenté comme « explosif et très actif en défense » par le Stade Rochelais, l’international samoan sera un renfort de poids pour le club qui a joué la finale du Top 14 et de la Champions Cup la saison passée.