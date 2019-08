La Rochelle: Alldritt prolonge jusqu'en 2023

Ils sont à n'en pas douter quelques clubs du Top 14 à avoir tenté leur chance pour l'attirer dans leurs filets, mais Grégory Alldritt (22 ans, 5 sélections), le jeune et si prometteur 3e ligne international du Stade Rochelais a choisi de rester fidèle aux Maritimes, alors même que le joueur est engagé cet été dans la préparation de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.). Une compétition qu'il a de grandes chances de découvrir, après ses débuts en bleu cet hiver durant le Tournoi.

Le Stade Rochelais sécurise ainsi un peu plus ce talent, déjà sous contrat jusqu'en 2021 et qui rempile ici pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2023. Une satisfaction pour tout club, dont le directeur sportif Jono Gibbes s'est fait le porte-parole sur le site du club : "C'est important pour le club de prolonger un jeune joueur comme ça qui va avoir une belle carrière internationale, a expliqué le technicien néo-zélandais. Il fait partie de la prochaine génération du Stade Rochelais. Greg a un très bon état d'esprit, il est mature pour son âge, fort physiquement et régulier dans ses performances. Il est aussi très proche de Grégory Patat (entraîneur des avants), qui l'avait fait venir au club il y a deux ans."