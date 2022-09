La Rochelle : Absence estimée à un mois pour Hastoy

Première défaite de la saison en championnat pour nos Jaune et Noir, ce soir à Michelin.#ASMSR | #Top14 | #FievreSR pic.twitter.com/IpmTHTu147

Hastoy devrait être prêt pour les Bleus

La Rochelle n’est pas revenu de Clermont qu’avec sa première défaite de la saison. En effet, le champion d’Europe en titre va devoir composer avec les blessures dans les semaines à venir. Dès la 7eme minute de l’affiche de clôture de la 4eme journée du Top 14, le demi d’ouverture Antoine Hastoy a été contraint de quitter la pelouse du Stade Marcel-Michelin et, en l’absence de spécialiste du poste sur le banc des remplaçants, de céder sa place à Dillyn Leyds. Une blessure qui a fait suite à celle de Tawera Kerr Barlow lors de la dernière séance d’entraînement, alors que l’ancien All Black était annoncé comme titulaire au poste de demi de mêlée et a été remplacé au pied levé par Thomas Berjon. Alors qu’une blessure au niveau d’un tibia était dans un premier temps suspectée, l’ancien numéro 10 de Pau se ressent d’une cheville.Une blessure qui, selon les informations de RMC Sport, va écarter Antoine Hastoy pour une période allant de trois à quatre semaines. Alors que Pierre Popelin et Harry Glynn seront en position de le remplacer, l’international français (2 sélections) devrait manquer les trois prochaines sorties de Maritimes face au Racing 92, à Bayonne puis à Toulon. Toutefois, avec un retour à la compétition prévu deux semaines avant le premier des trois test-matchs du XV de France dans le cadre de la tournée de novembre face à l’Australie, Antoine Hastoy pourrait prétendre à une place dans le groupe de 42 joueurs que Fabien Galthié pourra sélectionner en amont du rendez-vous, comme le prévoit la convention liant la Fédération Française de rugby (FFR) et la Ligue Nationale de rugby (LNR), qui régit notamment l’organisation des rassemblements de la sélection en vue de la prochaine Coupe du Monde.