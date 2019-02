La pige de Carter au Racing aura bien lieu !

Le mirage Carter va finalement bel et bien de nouveau atterrir du côté du Racing 92. Le président Jacky Lorenzetti, conscient de la difficulté d'un tel rapatriement et sans doute perplexe sur l'opportunité d'un tel renfort, était peut-être sincère lorsqu'il déclarait encore le mois dernier qu'un retour du double champion du monde néo-zélandais sous le maillot du club francilien serait "illusoire".

Mais voilà qu'aujourd'hui, la pige inenvisageable de Dan Carter jusqu'à la fin de saison devient non seulement crédible, mais elle serait surtout actée, selon les informations de RMC Sport. Le Kiwi, comblé par ses 3 premières saisons en Ile-de-France, marquée par la conquête d'un Brennus et une finale de Coupe d'Europe, aurait donné son accord et obtenu, avec l'autorisation des Kobelco Steelers, le club nippon rejoint l'été dernier pour un contrat de 2 ans et avec lequel il vient d'être sacré champion du Japon, de finir la saison en France sous les couleurs de son ancien club (*). A 36 ans, l'ouvreur aux 112 sélections et 1 598 points (un record), inscrits sous le maillot all black, revient soulager des Racingmen orphelins de Pat Lambie, contraint à une retraite forcée, et confrontés aux indisponibilités de leur nouveau maître à jouer, l'Ecossais Finn Russel, retenu durant l'actuel Tournoi des 6 Nations. Quant au Fidjien Ben Volavola et à Raphaël Lagarde, les 2 autres spécialistes du poste de l'effectif, il devront selon toute vraisemblance s'incliner devant sa majesté Carter. En attendant qu'un François Trinh-Duc, recrue actée de la prochaine saison, ne pose ses valises dans la capitale.

La lettre de sortie de Carter serait attendue sur les bureaux du club francilien avec en point de mire le quart de finale à venir face au Stade Toulousain, fixé au 31 mars prochain, dans une Champions Cup qui reste à ce jour le seul trophée derrière lequel court encore l'icône du rugby mondial.

--------------------------------------

(*) La Top League, le championnat japonais, ne reprendra qu’en janvier 2020, Coupe du monde oblige.