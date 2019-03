La forme internationale pour Thomas

Parce que tout autre résultat qu’une victoire "serait sans doute synonyme d’élimination", dixit l’expérimenté Henry Chavancy, les Racingmen avaient toutes les raisons de s’imposer ce samedi, à l’Arena, pour mettre fin à une série en cours de trois revers de rang, qui avait relégué les Franciliens à la huitième place de ce Top 14.

Une cote d’alerte suffisante pour décréter la mobilisation générale de tout un groupe en mode commando à l’occasion de la réception d’un Stade Rochelais d’autant plus dangereux que les Maritimes restaient sur un premier revers à Marcel-Deflandre contre Paris. Mais ce Racing 92 en alerte rouge était tellement remonté que les visiteurs du jour de l’Arena n’auront pas existé, balayés (43-14) avec pas moins de huit essais encaissés ! "C’est un mauvais rêve, un mauvais cauchemar. On ne joue plus en équipe, et si nous on ne joue plus en équipe, on ne peut pas prétendre être meilleur que les autres", se lamentait dès le milieu de la première période, au micro de Canal+, l’un des entraîneurs rochelais, Xavier Garbajosa.

Imhoff comme Vakatawa

Aucune équipe cette saison n’avait inscrit trois essais en moins de dix minutes : Dominic Bird (5e), en force et après lancer en touche, comme sur près de 45% des essais ciel et blanc de la saison, puis Teddy Thomas, de retour à son meilleur niveau et déjà auteur d’un doublé (8e, 11e), signent une telle performance. On ne joue pas depuis un quart d’heure et les visiteurs, pris à la gorge par l’application défensive retrouvée de leurs adversaires, sont déjà K.-O. debout.

Depuis quinze jours, c'est n'importe quoi Alexis Bales (demi de mêlée du Stade Rochelais)

Et ce n’est pas fini : Jordan Joseph, comme s’il en avait besoin dans un tel contexte, est surmotivé à l’idée de croiser son idole Victor Vito ; le champion du monde U20 y va de sa réalisation sur interception (23e), avant que l’Ecossais Finn Russell feinte Vito justement juste avant la pause pour un score déjà acquis (29-7). Seul Jérémy Sinzelle a pu s’illustrer pour les Rochelais et, sous l’effet sans doute d’une remobilisation dans les vestiaires, le trois-quarts centre y va de son doublé à la reprise (30e, 43e). Un feu de paille.

C’est Teddy Thomas qui tue toute velléité de retour peu après l’heure de jeu : le grand absent sur blessure du Tournoi des 6 Nations, dans les rangs du XV de France, virevolte sur ses appuis diaboliques et ses raffuts encore fatals aux coéquipiers de Vito (63e). Jacques Brunel, probablement confronté au forfait de Morgan Parra, ne pourrait-il pas appeler pour la bataille de Dublin… un ailier en mode Mbappé, dont il emprunte la célébration ? Juan Imhoff (70e), qui en profite pour rejoindre Virimi Vakatawa en tête du classement des meilleurs marqueurs (9 essais), et Henry Chavancy (80e+1), récompensé de son abattage habituel, vont prolonger jusqu’au bout l’effort de leur équipe déchaînée pour réapparaître, au moins provisoirement, dans le Top 6 (6e) à cinq points de leur victime du soir.