(J11) : Le Racing souffre, Castres s'offre le LOU, nul entre les promus

Cette journée est évidemment marquée par l'hommage rendu sur toutes les pelouses à Ibrahim Diarra, décédé cette semaine 🙏

Moments particulièrement émouvants à @CastresRugby, mais pas seulement...



➡️ https://t.co/fUqLn74VWO pic.twitter.com/aB8Pd5S0bt



— Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) December 21, 2019

Premier nul de la saison pour Bayonne et pour Brive ! Les deux promus n’ont pas réussi à se départager sur la pelouse de Jean-Dauger, balayée par la pluie et le vent.Brive menait 3-0 à la mi-temps grâce à une pénalité de Thomas Laranjeira. Mais Bayonne à égalisé à la 55eme par Romain Barthélémy. Malgré le carton jaune écopé par Arnaud Duputs, l’Aviron a tenu, et c’est lui qui a pris l’avantage à la 76eme grâce à Brandon Fajardo, alors que le CAB évoluait à son tour à 14 suite au carton jaune de Victor Lebas. Mais Laranjeira a finalement offert le nul à son équipe sur une dernière pénalité à la sirène. Bayonne est désormais huitième et Brive quatrième.Voilà un match qui va rester dans les mémoires des supporters castrais, pour des raisons très différentes ! D’abord car le CO, opposé au LOU, a rendu un émouvant hommage à Ibrahim Diarra, sacré champion de France avec le club castrais en 2013 et décédé cette semaine. Mais aussi car la rencontre a dû être arrêtée pendant quelques minutes à la 50eme en raison d’une coupure d’électricité et que le match s’est presque terminé dans la nuit, avec un arbitrage vidéo inutilisable. Et enfin car Castres s’est offert le scalp du leader lyonnais : 29-12.Ils ont marqué deux essais en première mi-temps, par Geoffrey Palis (8eme) et Thomas Combezou (40eme), alors que le LOU, qui a écopé de deux cartons jaunes (Hendrik Roodt à la 27eme et Josua Tuisova à la 40eme) et perdu Baptiste Couilloud (épaule) dès la 3eme minute, s’est contenté d’une pénalité, signée Charlie Ngatai. En deuxième période, c’est le CO qui s’est retrouvé deux fois en infériorité numérique (Rory Kockott à la 49eme et Ludovic Radosavljevic à la 777eme) mais cela n’a pas empêché le club tarnais de poursuivre sa marche en avant, avec des essais signés Kockott (45eme) et Jody Jenneker (74eme), Benjamin Urdapilleta inscrivant les points au pied (trois pénalités de Jonathan Wisniewski pour Lyon). Le LOU repart donc bredouille de son déplacement et se retrouve sous la menace de l’UBB, qui recevra La Rochelle dimanche. De son côté, Castres est dixième, à un point du Top 6.Battu à domicile par Bordeaux-Bègles il y a trois semaines, le Racing 92 a renoué avec la victoire à la Paris La Défense Arena en Top 14, en dominant Montpellier sur le score de 29-25. Mais que ce fut dur pour les Franciliens ! Ils menaient 23-12 à la mi-temps, grâce à un essai de Louis Dupichot (12eme) et un essai de Virimi Vakatawa (40eme), qui disputait son 100eme match sous le maillot ciel et blanc, et des points au pied de Maxime Machenaud, contre deux essais signés Gela Aprasidze (15eme) et Jan Serfontein (21eme) côté MHR.Le Racing a bien fait de prendre de l’avance en première période, car il a perdu la deuxième 13-6, encaissant un essai d’Anthony Bouthier (62eme) et huit points au pied de Pollard, alors que Machenaud et Teddy Iribaren avaient marqué deux pénalités. Montpellier doit donc se contenter du bonus défensif, et garde sa troisième place en attendant Agen - Toulouse. De son côté, le Racing est neuvième mais n’est qu’à un point du Top 6, en attendant les matchs de dimanche.